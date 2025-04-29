鄧聲興：小米未來發展潛力可期　阻力看60元

IDC數據亦印證小米強勢，一季度中國智能手機市場出貨量同比增3.3%，其中小米以1,330萬台出貨量、39.9%增速雙料奪冠。從財務表現看，2024年第四季小米營收1,090億元人民幣(下同)，年增49%，手機收入達513億元，年增 16%；IoT收入309億元，年增52%；互聯網業務收入達93億元，年增19%；受IoT及高毛利互聯網業務帶動，整體毛利率環比升至 20.6%。調後淨利潤83億元，年增69%；核心業務調後淨利潤90億元，年增23%，全年核心業務調後淨利潤達334億元。造車業務方面，SU7 2024年交付13.7萬台，公司目標2025年交付35萬台。憑藉手機市場的強勁表現及多元業務的協同增長，小米未來發展潛力可期。股份阻力位60港元，支持位41港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者未持有上述股份)