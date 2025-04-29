鄧聲興：小米未來發展潛力可期 阻力看60元
2025年04月29日 09:03
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據Canalys數據，小米集團(01810)中國智能手機市場市佔率升至19%，按年大增5個百分點，重奪榜首；首季出貨量達1,330萬部，年增40%，增速在五大手機廠商中居首。華為以18%市佔率及1,300萬部出貨量緊隨其後，年增12%；OPPO、vivo市佔率均為15%，出貨量分別微跌3%及微增2%；蘋果市佔率13%，出貨量920萬部，年降8%，為前五名中唯一下滑廠商。
IDC數據亦印證小米強勢，一季度中國智能手機市場出貨量同比增3.3%，其中小米以1,330萬台出貨量、39.9%增速雙料奪冠。從財務表現看，2024年第四季小米營收1,090億元人民幣(下同)，年增49%，手機收入達513億元，年增 16%；IoT收入309億元，年增52%；互聯網業務收入達93億元，年增19%；受IoT及高毛利互聯網業務帶動，整體毛利率環比升至 20.6%。調後淨利潤83億元，年增69%；核心業務調後淨利潤90億元，年增23%，全年核心業務調後淨利潤達334億元。造車業務方面，SU7 2024年交付13.7萬台，公司目標2025年交付35萬台。憑藉手機市場的強勁表現及多元業務的協同增長，小米未來發展潛力可期。股份阻力位60港元，支持位41港元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者未持有上述股份)