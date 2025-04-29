Sony據報擬分拆半導體業務　最快或今年內上市

外媒引述知情人士報道，日本Sony(索尼)正考慮分拆半導體業務上市，將營運資源集中在娛樂領域。惟美國總統特朗普的關稅政策不確定，加上股市波動，分拆計劃可能無法實施。

消息人士指，Sony考慮將半導體子公司索尼半導體解決方案(Sony Semiconductor Solutions)分拆，最快可能於今年內上市。知情人士表示，Sony正考慮將晶片業務中的大部分股權分配給股東，並可能在分拆後保留少數股權。

由於全球智能手機近年來需求低迷，該產業的增長陷入停滯，美國的關稅更進一步影響該產業前景。此外，Sony的半導體業務也面臨利潤率下降、成本上升以及來自中國晶片製造商追趕等新競爭。

多年來，Sony的影像及感測解決方案部門的經營利潤率一直下降，從約25%降至略高於10%。反觀，遊戲及音樂部門在最近幾季引領利潤增長，去年12月的一季遊戲業務的經營收入增長37%，音樂業務的經營收入增長28%。