新世界首季內地賣樓增逾52%　吸金逾21億人幣

內地多項利好樓市政策出台後，新世界發展迅速加大各樓盤銷售力度，推動今年首季業績顯著提升，今年首季住宅合約銷售更升逾52%。當中，自去年10月樓市新政實施以來截至今年3月，位於廣州的新世界．天馥四房單位銷售樓面及單位數量均位列荔灣區第一；瀋陽悅景新世界今年3月至今實現合約銷售額約3.04億元人民幣，銷情位列和平區私人住宅市場第一，在整個瀋陽市則排名第二；鞍山新世界．鉑鑄|悅璽於今年第1季榮膺鞍山別墅銷售冠軍。

內地投資物業方面，K11在中國內地的首個旗艦項目K11 ECOAST正按計劃有序投入營運，當中文化零售部分已在本月28日起分階段試業營運，首階段聚焦文化及娛樂體驗，包括以文化、運動、親子遊樂為主題的各類型品牌。

至於香港業務，集團夥拍帝國集團、資本策略等共同發展的港島南岸第5A期超級豪宅項目，已命名為「DEEP WATER PAVILIA 滶晨」，最快於今年第2季推出市場。項目將提供447個住宅單位，戶型多元化，標準單位涵蓋兩房至四房，另設有精選特色戶。其他樓盤啟德跑道區「THE PAVILIA FOREST柏蔚森」及北角「STATE PAVILIA皇都」的銷售理想，合共套現逾75億元。

至於港島核心國際級大型文化綜合地標豪宅「STATE PAVILIA皇都」再錄大額成交，最新標售出GLAMOUR COLLECTION璀璨‧邸三房一套連儲物室高層單位，實用面積834方呎，廳房同享維港海景，售價逾2,960萬元，呎價約3.55萬元。截至今年4月23日，全盤累售311伙，平均呎價約2.25萬元，佔可銷售單位逾92% 。