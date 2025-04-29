滙控首季稅前少賺25%　息10美仙　擬回購最多30億美元

第⼀季，收入按年減少14.9%⾄176.49億美元，淨利息收益為83.02億美元，按年減少約4%。鑑於交易帳項資⾦成本及淨利息收益下降，導致銀⾏業務淨利息收益按年減少6%。淨利息收益率為1.59%，較去年第⼀季下跌4個基點，主要原因是利率下降。

滙控首季業績比市場預期略差的是預期信貸損失（ECL），按年升21.66%至8.76億美元，其中有1.5億美元反映了經濟前景的不確定性；按地區，亞洲ECL按年升30.25%至3.53億美元。集團稱，其計算ECL的「下行」（Downside）情境，乃關稅提高導致全球經濟增長放緩，如果其機會率從25%升至100%，將令第一及第二階段的ECL增加5億美元。滙控表示，鑑於⽬前的不確定性及市場波動，預期2025年的貸款需求依然不振。

滙控的業績指引原封不動，續料今年全年銀行業務淨利息收入約420億美元，派息比率維持股東應佔利潤50%（不包括重大須予注意項目及相關影響）、2025至2027年有形股本回報率（ROTE）有15%。中⻑期⽽⾔，繼續預期客⼾貸款增長有「中單位數」、財富管理業務的費⽤及其他收益中期每年增長達「雙位數」。

2025年，集團⽬標基準營業⽀出增⻑⽬標維持約3%，成本⽬標已計及簡化架構所產⽣的成本節約影響，⽽有關措施與集團已公布的重組計劃相關。集團⽬標是於2025年減少約3億美元成本，並致⼒於2026年底前把年化成本基礎減少約15億美元。為達致上述成果，計劃於2025及2026年承擔18億美元遣散和其他預付成本。集團擬將普通股權⼀級資本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍，⽽2025年的股息派付比率⽬標基準則為50%。

滙控表示，宏觀經濟環境的不明朗因素加劇，特別是貿易保護主義政策，導致經濟預測及⾦融市場波動，對消費者及企業情緒構成不利影響，強調⽀持客⼾渡過這個波動時期是⾸要任務。集團⾏政總裁艾橋智表⽰，首季業績強勁顯⽰集團具備穩健盈利能⼒、以嚴格紀律執⾏集團策略，並對達成⽬標的能⼒充滿信⼼。憑藉集團雄厚的財務實⼒，將繼續⽀持客⼾渡過這個經濟環境不明朗且市場發展難以預測的時期。