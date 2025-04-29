中金：今年南向資金料流入萬億　恒指基準預測睇20500

中金發表港股策略報告，估計今年南向資金累計流入約8,000億至1萬億元，面對關稅政策不確定性，預期恒生指數在基準情形下，不考慮盈利下調影響，對應恒指為20,500點；積極情形下，市場情緒修復至關稅衝擊前水平，恒指重上23,000至24,000點；悲觀情形下，企業盈利跌7%，對應恒指18,000至19,000點左右。

年初至今約4個月，南向淨流入規模達6,040.8億元，相當去年全年流入8,078.7億元約四分三，日均流入規模為去年2.5倍。內地可投港股交易所買賣基金(ETF)資金淨流入在3月創234億元紀錄，4月至今近350億元，背後可能有不少散戶籍ETF配置港股。

考慮到目前主動偏股型基金1.5萬億元規模，後續空間約750億至1,500億元，險資假設權益佔資金比例升至15%，且港股佔權益比例增至20%，並考慮新增保費，料年內有望帶來約1,500億至2,000億元增量資金。綜合以上，年內相對確定南向增量料約2,000億至3,000億元，全年累計流入約8,000億至1萬億元。

關稅風險開啟後，測算恒指在20,500點計入與2018年底相當的悲觀情緒，如沒有新增風險，可能在這位置震盪，隨着關稅不斷加碼已進入非理性階段，市場已對關稅本身數字漸脫敏，更多轉向對增長實質影響，這與後續談判進展與內地政策對沖力度息息相關。如果關稅談判無進展，維持在145%，財政政策對沖力度弱於預期，恐怕拖累港股盈利下滑10個百分點至負增長7%。

板塊方面，有科技支持且對出口敞口較小的互聯網科技仍是主線。此外，來自美國收入佔比更高的家電、電子設備、海運等需關注關稅進展。