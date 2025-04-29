艾橋智：滙控將大舉投資財管業務　關稅戰或為中港股添機遇

他指出，已見到客戶從股票轉移至互惠基金或結構性投資產品、以及債券，這些都惠及滙控。關稅戰帶來的不確定性也可能會令客戶把資金從美股轉投中國內地和香港的股票。

滙控常說貿易格局的轉移是機遇所在，艾橋智稱，過去幾年以「中國+1」形式呈現的供應鏈分散活動可能會受今次關稅戰影響，但區內貿易的增加仍然維持「結構性增長」，為滙控帶來機遇，它與美國無關，更多與區內消費力增長關連。

滙控提到，如果集團內部測算預期信貸損失（ECL）的最壞情景升至100%，一年會增加ECL約5億美元。艾橋智稱，這情景是主要貿易陣營（Trading Blogs）之間關稅顯著上升，導致經濟增長放慢，就業惡化、融資環境緊張、樓價下跌等等，但個人認為實際上發生的機會不大。

就近日美國國債下跌，他表示，它仍是集團管理資金和流動性的關鍵資產，也是重要抵押品，對全世界所有市場參與者都十分重要，擁有這樣流動性高的資產十分重要。