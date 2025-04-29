瑜一‧天海住客尊屬升降機直達港鐵站已啟用

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(29日)公布住客尊屬升降機已經啟用。發展商指，月內現樓銷情理想，考慮於5月7日後削減現時部分限時優惠。

集團銷售總監封海倫表示，住客由何文田港鐵站閘口，只需幾步便可直達位於C出口的住客大堂，以乘搭尊屬升降機回家。該盤由3月底對外開放現樓示範單位後，累計錄得逾3,000個參觀人次。

她續指，該盤自4月初以現樓形式重啟銷售後，亦已沽出105伙，套現約12.3億元。當中有一半買家由姓名拼音可見，估計有內地背景，約七成購入單位自住，來自大灣區，上海及北京等地。項目稍後或會削減1%限時優惠折扣，及削減按揭成數。

對於房屋局最新數據顯示，私人住宅潛在供應進一步減少。她指，現時一眾發展商採用貨如輪轉的銷售策略，傾向推售積壓的單位，呈現向好趨勢。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，瑜一位於港鐵何文田站上蓋，住客可乘搭屯馬綫及觀塘綫。集團銷售經理馮晉傑指，項目至今已錄得約20宗租務交投，呎租介乎52至77元，租務回報可達3.2厘。隨住該期數及項目1B期已經交樓後，項目1C期亦已取得滿意紙，將於5月陸續發信通知業主收樓。