SIERRA SEA加推135伙　折實平均呎價11638元

對於房屋局最新數據顯示，已落成一手貨尾單位再創有紀錄新高。他認為，應留意貨尾單位的區域，上述項目所在區域未來供應不多，故此對項目周六銷情充滿信心。

新地代理執行董事陳漢麟稱，價單5號涵蓋27伙一房，68伙兩房及40伙三房單位，折實價介乎331.07萬至899.81萬元，折實呎價10,368至13,533元，屬原價加推。至於，次輪銷售將設A組及B組時段揀樓，與首輪安排大致相約，A組設有188伙可供選購。

次輪以價單形式發售的288伙單位，折實平均呎價約11,550元，折實價327.16萬至899.81萬元，折實呎價約9,992元至13,533元。而14伙招標單位均為頂層或連花園特色戶。該盤於今日再招標售出3伙連花園特色戶，成交價合共逾1,739萬元。