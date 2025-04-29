中小企領先營商指數微升至43.8　整體信心仍偏保守

香港生產力促進局昨公布第二季「渣打香港中小企領先營商指數」。調查結果顯示，今季指數按季輕微上升1點至43.8，與過去數季相似，反映在環球經濟前景不明朗下，本地中小企的整體營商信心仍然保守。

5大分項指數3升2跌，其中「營業狀況」、「盈利表現」及「投資意向」各升3.7點、3.6點和0.3點。相反，「環球經濟」和「招聘意向」各跌4.7點和0.1點，而「環球經濟」上季表現更跌至近2022年第二季度水平，凸顯全球貿易陰霾之下本地中小企挑戰重重。

至於按行業劃分，「進出口貿易及批發業」、「製造業」和「專業及商用服務業」的「環球經濟」分項指數錄得最大跌幅，分別下跌8.1點、7.9點和7.8點，跌至幾乎接近2021年第一季水平。

生產力局首席技術總監張梓昌指出，美國持續對世界各個經濟體的貿易施壓，有超過一半的中小企預料本季的原材料成本會上升，顯示本地中小企對全球經濟大環境的信心仍然疲弱，企業普遍表示期望透過拓展電子商務和數碼化措施，以較低成本接觸更多客戶，從而抵銷美國貿易問題所帶來的負面影響。

渣打銀行大中華及北亞區高級經濟師劉健恆則提及，中國出口經香港去美國，以及美國經香港去中國兩個渠道，其實佔香港總體出口量6%至7%，若然這兩個渠道在關稅開打出口表現下跌80%，將對香港整體生產總值（GDP）影響約1個百分點。

他又稱，目前渣打對香港今年經濟增長預測仍然在2.2%，有待上季經濟數據出爐及觀望關稅戰發展，再決定是否調整預測。