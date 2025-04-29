協成行夥社企舉辦《協作生活‧遊社區》社區健康計劃

協成行發展指出，與社企「遊沐」及非牟利機構「豐盛社企學會」合作，首次在香港為中短期大自然社區活動進行社會效益回報率(Social Return on Investment,SROI)評估，以《協作生活‧遊社區》社區健康計劃轄下，為期六星期的活動「綠色健康路線體驗」作試點，量化其社會價值。

此舉，為未來同類活動設立參考指標，推廣SROI更廣泛地應用。今次活動的SROI達一比五，意味每投入1港元，可創造5元的社會價值，遠較基本平均值一比三為高，證明中短期項目不僅能即時惠及參與者，更可帶來長遠的社會效益。

協成行發展董事總經理方文雄表示，集團及旗下兩個家族基金一直支持不同的社區項目，透過數據更精準地投放資源，為社區帶來有意義的改變。這次活動的SROI達一比五，證明中短期大自然項目同樣能創造可觀的社會效益。

他強調，SROI的應用在香港仍未普及，希望透過這次經驗，鼓勵更多企業及社福界了解社區項目的真正價值，並以SROI作為決策工具，推動更具影響力的社會投資。

香港目前尚未有針對中短期社區項目的SROI數據，亦缺乏針對大自然與幸福感關係的本地研究。是次活動參考英國以大自然為介入手法的社區計劃，透過測量參加者的「幸福感改善」及「與大自然的連結度」，計算出其SROI。

豐盛社企學會聯合創辦人關志康指出，本地社會投資項目的SROI通常介乎一比三至一比六之間，一比五的結果顯示此類活動效益顯著。SROI以商界熟悉的「投資回報」概念量化社會效益，有助吸引更多企業參與社會建設。

國際研究顯示，身處大自然時，負責調節休息的副交感神經活動會比在城市中提升50%，讓人更容易放鬆。同時，壓力賀爾蒙皮質醇的水平能減少20%，有效改善情緒、行為及價值觀。

遊沐創辦人威廉表示，活動針對港人普遍壓力大的問題設計，對象包括長者、學生及有特殊學習需要的親子家庭。透過五感放鬆練習、抱樹、赤足步行等簡單而有趣的方式，參加者重新與大自然連結，提升「自癒力」。

他續稱，不少長者反映，活動讓他們釋放了內心的鬱悶，重新感受到生命的活力。其中一位參加者更表示，觀察大自然的變化讓她深受啟發，意識到即使年邁，生命仍有無限可能。