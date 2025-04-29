中行首季少賺2.9%　淨利息收入減4%　劉進辭任副行長

集團實現營業收入1,649.11億元，按年增加38.73億元，增長2.41%。淨利息收入1,077.27億元，按年減少49.85億元，下降4.42%。淨息差1.29%。非利息收入571.84億元，按年增加88.58億元，增長18.33%，非利息收入在營業收入中佔比為34.68%。其中，手續費及佣金收支淨額256.51億元，按年增加5.24億元，增長2.09%；其他非利息收入合計315.33億元，按年增加83.34億元，增長35.92%。營業費用596.08億元，按年增加53.15億元，增長9.79%。成本收入比26.17%。集團資產減值損失322.46億元，按年減少26.85億元，下降7.69%。

集團不良貸款總額2,812.08億元，不良貸款率1.25%，與上年末持平，不良貸款撥備覆蓋率197.97%，比上年末下降2.63個百分點。核心一級資本充足率為11.82%，一級資本充足率為13.80%，資本充足率為17.98%。

該行另公告，劉進因職務變動辭去副行長職務，該辭任自4月29日起生效。