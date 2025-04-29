今年首季住宅銀主盤增至266個　連升4季累升28%

本港住宅銀主盤存量持續攀升，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截止2025年3月，該類單位銀主盤存量達到266個，已連升4季，累升約28.5%；比上季的260個，亦增加約2.3%，為近10季高位。

不過，首季只有私人住宅存量上升，公營房屋存量維持不變。價值700萬或以下私宅銀主盤成交則大升近四成，高於新增數量，故存量減少。而700萬以上存量卻上升，而且價格愈高升幅愈大；當中2,000萬以上存量增幅近三成。今年第一季私人住宅銀主盤存量197個，按季增加約3.1%，連升4季，為近5季高位。公營房屋存量69個，與上季相同。

另外，以售出量計，今年首季整體私宅銀主盤共售出118宗，按季升約13.5%。其中700萬或以下成交升幅最顯著，合共漲近四成。500萬或以下及500萬至700萬銀主盤，分別售出65宗及26宗，按季升約30%及約62.5%。至於，1,000萬至2,000萬售出12宗，升約9.1%。不過，700萬至1,000萬及2,000萬以上成交則下降，分別售出7宗及8宗，按季大跌約56.3%及約27.3%。

今年財政預算案放寬100元印花稅門檻，刺激細價樓成交，同時加快500萬或以下銀主盤的消耗。3月500萬或以下銀主盤成交共28宗，按月急升約75%，港島、九龍及新界3區均錄得上升。其中新界升幅最大，上月錄17宗成交，按月飆升約1.13倍。新界低價銀主盤首季累沽31宗，按季增約24%，佔整體約47.7%，較港島約16.9%及九龍約35.4%為高。

今年第一季成交價最低的10宗私人住宅銀主盤售出個案中，佔5宗原業主是在2019至2021年樓市高峰期買入，全部成交價比原業主買入價低超過五成，4宗屬屯門青山公路緹岸一手單位。值得留意的是，首季有兩個買家以低價購入銀主盤後成功於3個月內轉手獲利。

另外，第一季1,000萬至2,000萬及2,000萬以上私宅銀主盤增幅高達75%以上，惟售出量追不上新增量，存量分別上升約22%及約29%。700萬至1,000萬新增約四成，售出量近乎抵銷新增數量，故存量只升約5%。價值500萬或以下及500萬至700萬銀主盤升幅超過五成，但期內售出量不俗，存量分別沒有增加及下跌約10%。