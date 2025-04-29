萊坊：港島整體甲廈租金連跌3個月　按年大跌5.7%

萊坊最新發布的《香港每月物業市場報告》指，截至今年3月，港島整體甲級寫字樓租金已連挫3個月，按月及按年同樣下跌約1.6%與5.7%。其中，中環傳統甲廈租金跌幅顯著，按月下挫約3.7%，按年更下跌約7.2%。

該報告顯示，上月中區傳統甲級寫字樓平均呎租金約59.8港元；至於，期間區內整體買賣平均呎價約28,713元，按月及按年分別下跌約0.7%與約6.7%。另外，金鐘同類寫字樓呎租金約55.9元，按月下跌約1.6%，較去年同期則明顯低約11%；該區商廈呎價約25,383元，𨊽2月及去年同期下跌約0.9%及6.4%。

該公司，3月甲級寫字樓市場租賃需求主要來自保險公司、律師樓和對沖基金。儘管美國關稅政策引發經濟不確定性，影響未有即時反映在香港商廈租賃市場上。展望未來，將有更多大型寫字樓主要項目投入市場，租戶屆時有更多選擇，其他寫字樓將在平衡使用率和租金時面臨挑戰；故預計2025年甲級寫字樓的租金將繼續受壓。

另外，上月九龍區寫字樓市場表現正面，與今年首兩個月市場淡靜的環境形成對比。本財政年度結束前的兩個月，市場表現低迷，企業加寫字樓租用決定，令交易量增加。租賃活動主要來自電子和科技行業相關公司。關稅措施帶來一些不確定性，市場反應各異，大型企業選擇簽訂更長的租約，而部分企業則選擇時間較短的續租期。

整體而言，根據2025年第一季九龍區的寫字樓市場租賃活動，靈活性和成本控制依然是租戶最關注的地方。預計今年第二季關稅對採購、貿易和零售行業的負面影響將更加明顯。由於市場前景不明朗和關稅不確定性，預計九龍區甲廈租金在短期內將會受壓。