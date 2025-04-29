Adidas警告：特朗普關稅將導致其所有美國產品加價

外媒報道，運動服飾巨頭Adidas周二(29日)表示，美國總統特朗普的關稅將導致所有美國產品價格上升。該公司指，目前尚不清楚將把價格提高多少，並指儘管第一季利潤大幅增長，但全球貿易爭端阻礙其上調全年業績預測。

Adidas在聲明中表示，更高的關稅最終將導致所有銷往美國市場的產品成本上升。該公司表示，它「在一定程度上」受到白宮對華徵收關稅的影響，目前有效稅率為145%。

Adidas表示，最大的影響來自於美國對所有其他國家的關稅普遍上調，在貿易談判期間，關稅基本上維持在10%。「鑑於美國與各出口國之間談判的不確定性，我們不知道最終的關稅是多少。」

該公司指，「因此我們無法對於該做的事而作出任何『最終』決定。關稅上調導致的成本增加，最終會導致價格上漲，這不僅限於我們這個行業，目前還無法量化這些成本，也無法斷定這會對我們產品的消費者需求產生何種影響。」該公司提到，目前幾乎無法在美國生產所有產品。

Adidas坦言，如果沒有美國關稅的陰霾，該公司將因強勁的訂單及積極的品牌情緒，而上調其全年收入及經營溢利預測。相反，它重申現有展望，但表示「潛在的結果範圍已經擴大」。