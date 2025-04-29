發展商趁長假前軟銷 西沙項目周六推售302伙
2025年04月29日 21:02
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熱賣新盤乘勝狙擊，西沙項目安排周六次輪發售302伙。與此同時，發展商瞄準五一內地長假期的銷售檔期，紛紛展開各類軟銷攻勢，部分即日對外開放現樓會所以供參觀。
●西沙SIERRA SEA周六次輪開賣302伙
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，周二(29日)加推價單5號，提供135伙，折實平均呎價約11,638元。項目將於周六(3日)作次輪銷售，發售302伙，當中288伙以價單形式發售，另有14伙特色單位將招標出售。次輪以價單形式發售的288伙單位，折實價327.16萬至899.81萬元，折實呎價約9,992元至13,533元。
●何文田站瑜一‧天海累沽106伙
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(29日)公布住客尊屬升降機已經啟用。集團銷售總監封海倫表示，該盤自4月初以現樓形式重啟銷售後，亦已沽出106伙，套現約12.4億元。當中有一半買家估計有內地背景，約七成購入單位自住，來自大灣區，上海及北京等地。項目稍後或會削減1%限時優惠折扣，及削減按揭成數。
●九龍半山BEACON PEAK即日對公眾開放會所以供參觀
世茂集團(00813)發展的九龍半山豪宅項目第1期BEACON PEAK，周二(29日)起對外開放項目住客會所予公眾參觀。集團旗下子公司傲成銷售及市場策劃總監汪子恩表示，該盤早前已沽出3個單位，成交金額逾9,366萬元，並已經交樓。項目已委聘第一太平戴維斯負責項目的物業管理，將於短期內向運輸署申請設立穿梭巴士服務。
●赤柱50 Stanley Village Road推兩座洋房周六起招標
新鴻基地產(00016)旗下赤柱50 Stanley Village Road，上載最新銷售安排，推出最後兩座洋房於本周六(3日)起招標出售。包括全盤面積最大的1號洋房，實用面積4,076方呎，外連3,248方呎花園，953方呎天台，附設私人泳池。另一座為8號洋房，實用面積2,895方呎，外連1,474方呎花園及622方呎天台。招標期截至11月30日。
●何文田太子道西233號平台特色戶呎售21,600元
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田現樓項目太子道西233號，以810萬元售出2樓C室特色戶，實用面積375方呎，外連63方呎平台，呎價為21,600元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS單日吸金逾1.3億
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周二(29日)連錄兩宗成交，總成交金額逾1.3億元。包括2座3樓A單位，實用面積1,870方呎三房，連同1個車位成交價6,800萬元，呎價約36,364元。
●長沙灣連方II開放全新展銷廳
萬科香港發展的長沙灣連方II，早前已取得入伙紙，周二(29日)公布即將分批展開交付程序。為配合現樓銷售，位於長沙灣海壇街的全新展銷廳於即日起正式開放。萬科香港董事總經理周銘禧表示，全新展銷廳會展示項目大樓模型，預計於短期內開放現樓示範單位供預約人士參觀。分兩期而建的連方，自開售以來累售287伙，套現逾23億元。
●啟德DOUBLE COAST I兩房成交價794萬元
由會德豐地產、恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，今(29日)以794萬元售出第3座27樓J室，實用面積441方呎兩房，成交價794萬元，呎價約18,005元。
●北角皇都4月累售11伙
新世界發展(00017)旗下北角皇都，4月至今(29日)累售11伙。是日最新售出一房單位，為21樓B6室 ，實用面積361方呎，成交價680萬元，呎價約18,837元。發展商表示，全盤累售313伙，平均成交呎價約22,500元，當中不乏名人、外籍買家及大手豪家。其中以價單形式售出單位中，逾75%買家選用即供付款，總套現逾35億元。
●啟德天璽•海第2A期四房單位4,000萬元承接
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海第2A期，周二(29日)通過招標售出第7座16樓A室，實用面積1,150方呎，採四房一套連私人電梯大堂間隔，成交價4,000萬元，呎價約34,783元。
●旺角利奧坊‧首隅周六賣28伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧首隅，周二(29日)公布已獲批入伙紙，上載最新銷售安排，將於周六(3日)發售28伙。包括22伙一房及6伙兩房單位，折實價介乎478.76萬至730.79萬元，呎價約18,273至21,318元。售價及呎價最低均為6樓C室，實用面積262方呎一房間隔。項目同日修訂部分價單，取消建築期付款計劃，改為提供150天現金付款計劃，並增設1%提前成交回贈。
●屯門掃管笏凱和山單日沽6伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周二(29日)連環售出6伙單位，成交價341.38萬至444.89萬元，單日吸金逾2,380萬元。項目最新售出的單位包括第1座12樓D室，實用面積為485方呎，成交價444.89萬元，呎價約9,173元。同時，第1座1樓D室，實用面積485方呎，以399.05萬元售出，呎價約8,228元。據悉，兩伙買家均為內地客。
●沙田星凱‧堤岸四房特色戶售2,498萬
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周二(29日)通過招標售出四房特色戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為5座51樓E室，實用面積1,146方呎，連天台583方呎天台，成交價2,498.3萬元,，呎價約21,800元。該盤銷售步伐進入最後倒數階段，迄今已累售1,314伙，佔全盤供應1,335伙逾98%，僅餘21個單位待售。
●何文田傲玟下周二賣3伙複式花園戶
何文田一手樓盤傲玟於周二(29日)上載最新銷售安排，將於下周二(6日)起推出3伙全新複式花園單位連車位招標出售，單位實用面積2,251至2,626方呎，均為四房三套間隔。包括第1座地下連1樓A室，實用面積2,626方呎，外連806方呎花園。發展商表示，項目於今年已售出16伙，套現逾6億元，平均成交呎價約24,866元。