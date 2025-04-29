發展商趁長假前軟銷　西沙項目周六推售302伙

熱賣新盤乘勝狙擊，西沙項目安排周六次輪發售302伙。與此同時，發展商瞄準五一內地長假期的銷售檔期，紛紛展開各類軟銷攻勢，部分即日對外開放現樓會所以供參觀。

●西沙SIERRA SEA周六次輪開賣302伙

●何文田站瑜一‧天海累沽106伙

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周二(29日)公布住客尊屬升降機已經啟用。集團銷售總監封海倫表示，該盤自4月初以現樓形式重啟銷售後，亦已沽出106伙，套現約12.4億元。當中有一半買家估計有內地背景，約七成購入單位自住，來自大灣區，上海及北京等地。項目稍後或會削減1%限時優惠折扣，及削減按揭成數。

●九龍半山BEACON PEAK即日對公眾開放會所以供參觀

●赤柱50 Stanley Village Road推兩座洋房周六起招標

●何文田太子道西233號平台特色戶呎售21,600元

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS單日吸金逾1.3億

●長沙灣連方II開放全新展銷廳

萬科香港發展的長沙灣連方II，早前已取得入伙紙，周二(29日)公布即將分批展開交付程序。為配合現樓銷售，位於長沙灣海壇街的全新展銷廳於即日起正式開放。萬科香港董事總經理周銘禧表示，全新展銷廳會展示項目大樓模型，預計於短期內開放現樓示範單位供預約人士參觀。分兩期而建的連方，自開售以來累售287伙，套現逾23億元。

●啟德DOUBLE COAST I兩房成交價794萬元

●北角皇都4月累售11伙

●啟德天璽•海第2A期四房單位4,000萬元承接

●旺角利奧坊‧首隅周六賣28伙

●屯門掃管笏凱和山單日沽6伙

●沙田星凱‧堤岸四房特色戶售2,498萬

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周二(29日)通過招標售出四房特色戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述為5座51樓E室，實用面積1,146方呎，連天台583方呎天台，成交價2,498.3萬元,，呎價約21,800元。該盤銷售步伐進入最後倒數階段，迄今已累售1,314伙，佔全盤供應1,335伙逾98%，僅餘21個單位待售。

●何文田傲玟下周二賣3伙複式花園戶

何文田一手樓盤傲玟於周二(29日)上載最新銷售安排，將於下周二(6日)起推出3伙全新複式花園單位連車位招標出售，單位實用面積2,251至2,626方呎，均為四房三套間隔。包括第1座地下連1樓A室，實用面積2,626方呎，外連806方呎花園。發展商表示，項目於今年已售出16伙，套現逾6億元，平均成交呎價約24,866元。