映灣園海景三房戶售800萬　呎價跌穿9000蚊

藍籌屋苑呎價再跌穿九千元，東涌映灣園套三房海景戶，以800萬元成交，呎價約8,959元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角百福花園百祥閣中層F室，實用面積約546方呎，兩房設計，望樓景，新近獲買家以490萬元承接，呎價約8,974元，較叫價540萬元，減價50萬元，減幅約9.3%。

●利嘉閣梁國樑稱，銅鑼灣珠城大廈A座中層A1室，實用面積約558方呎，三房間隔，新買家為區內客，睇樓後即進行洽購，減價20萬元，最終以530萬元成交，呎價約9,498元。

●美聯陳凱廸表示，西營盤西浦中低層E室，實用面積約545方呎，兩房間隔，近期叫價約1,080萬元，以1,075萬元承接，呎價約19,725元，原業主於2017年8月以約1,140萬元購入，轉手帳面蝕讓約65萬元，貶值約5.7%。

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新界區

●利嘉閣關騰達表示，東涌映灣園7座高層A室，實用面積約893方呎，套三房間隔，望海景，新買家為家庭客，以800萬元購入，呎價約8,959元，原業主在2004年以約244萬元一手買入。

●中原姚智皓稱，青衣4月累錄約42宗二手買賣，公屋長安邨安泊樓高層2室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望內園，本月中放盤，未補價第二市場叫價268萬元，放盤約半個月，經議價後減至259.5萬元易手，呎價約5858元。

●美聯何振榮指，荃灣名逸居1座高層D室，實用面積約530方呎，兩房間隔，放盤約28個月，叫價由868萬元一直調整，直至近日累計減價218萬元，以650萬元成交，呎價約12,264元。

●中原伍潔玲指，荃灣灣景廣場中層A室，實用面積約415方呎，單位一直作收租用途，原業主因近年經常不在香港，4月初租約完結隨即推出市場放售，叫價600萬元，最終減價58萬元，以542萬元成交，呎價約13,060元，較去年4月樓下同室戶成交平約3.2%。

●世紀21集團林國輝稱，荃灣灣景花園3座高層D室，實用面積約708方呎，套三房間隔，以708萬元成交，呎價約10,000元，原業主於2010年1月以393萬元購入。

●中原林恩信表示，荃灣荃勝大廈低層C室銀主盤，實用面積約335方呎，兩房間隔，叫價400萬元放盤，近日經買家議價後，大減80萬元，減幅約兩成，以320萬元易手，呎價約9,552元。

●美聯梁浩文稱，屯門市廣場8座中層C室，實用面積約399方呎，兩房間隔，最新叫價約為390萬元，樓價低於400萬元，印花稅亦只需100元，故獲用家垂青，經議價後以385萬元成交，呎價約9,649元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊4月累錄24宗買賣成交，按月大跌約4成，翠湖居3座低層D室 ，實用面積約546方呎，三房間隔，叫價475萬元，減價42萬元，以433萬元沽出，呎價約7,930元，持貨約8年帳面蝕42萬元，貶值約9%。

●美聯張國成指，元朗YOHO MIDTOWN第8座中層C室，實用面積約988方呎，套四房及工人房間隔，叫價約1,350萬元，放盤約1星期，即獲同區換樓客洽購，議價後減價約55萬元，並以1,295萬元成交，呎價約13,107元。

●中原王勤學表示，元朗區昨天錄約8宗二手買賣，創近一個月以來單日最旺，蝶翠峰9座低層C室，實用面積約478方呎，兩房間隔，叫價410萬元，議價後以381.8萬元成交，呎價約7,987元，做價創同類型單位近9年新低，回到2016年水平。

●中原黃達雄稱，大埔中心6座中層D室，實用面積約451方呎，兩房間隔，早前叫價約538萬元，單位由遺產承辦人放售，議價後以508萬元易手，呎價約11,264元，新買家為同區用家。

●中原伍錦基指，沙田第一城4月暫錄14宗買賣，較上月跌約53%，屋苑40座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，議價後以398萬元易手，呎價約14,014元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城8座低層D室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望園景，叫價650萬元，放盤約4個月，減幅約7.2%，減價47萬元，以603萬元沽售，呎價約11,024元。

●中原劉俊杰稱，大圍4月暫錄32宗二手買賣，其中柏傲莊7B座高層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，叫價約990萬元，最終以980萬元易手，呎價約19,561元，新買家為換樓客，原業主於2020年以1,165萬元買入，約5年帳蝕約185萬元，貶值約15.9%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山海濤居3座高層B室，實用面積約644方呎，三房間隔，望園景，叫價780萬元，放盤約4個月，獲買家以758萬元承接，減價22萬元，減幅約2.8%，呎價約11,770元。

●美聯潘剛毅表示，馬鞍山海栢花園6座高層C室，實用面積約396方呎，兩房間隔，叫價480萬元放盤約3個月，議價後以475萬元成交，呎價約11,995元，新買家為區內首置客。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山4月暫錄約36宗二手買賣，較上月跌約六成多，包括迎海．星灣御25座中層A室，實用面積約766方呎，套三房間隔，叫價約1,230萬元，日前議價後以1,100萬元易手，呎價約14,360元，約9年帳面升值約1.5%。

●美聯林健偉指，將軍澳怡心園1座低層F室，實用面積約497方呎，兩房間隔，叫價480萬元放盤約1個月，近期獲上車客洽詢，見單位附設裝修，睇樓兩次，議價後以465萬元承接，呎價約9,356元，原業主持貨約3年，帳面虧蝕約163萬元，貶值約26%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園4座中層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，1月於未補價第二市場叫價610萬元放售，近日調整至560萬元，綠表客終以545萬元購入，累計減價65萬元，減幅逾10%，呎價約9,237元。

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