萬科企業首季虧損逾62億人幣　多蝕16倍

期內，受交付規模下降的影響，收入按年減少38.31%至379.94億元。其他非流動負債85.62億元，按年大幅增加3.82倍。截至3月底止，持有的貨幣資金為755億元；有息負債合計3,658.7億元；資產負債率73.5%。

該公司指，季內按期保質完成1.04萬套房的交付；實現銷售金額349.2億元，回款率超過100%；實現大宗交易簽約金額38億元，涵蓋辦公、商業、公寓、教育業態等7個項目；實現盤活回款24筆，合計40.9億元。新開工及復工計容面積212.7萬平方米，完成全年計劃的31.8%；竣工計容面積215.5萬平方米，完成全年計劃的15.2%。

至於融資方面，該公司繼續獲得各類金融機構支持，第一季合併報表範圍內新增融資和再融資139億元，新增融資綜合成本3.39%，較2024年一季度下降21個基點；另完成98.9億元公開債務的償還。