MSCI推出全新指數　追蹤私募資產表現

MSCI宣布，推出兩項MSCI全球風險投資被投非上市公司指數，以協助投資者更清晰、透明地了解全球私募資產表現。

兩項指數分別是MSCI全球風險投資被投非上市公司20等權指數(MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Index)，以及MSCI全球風險投資被投非上市公司20等權年份指數(MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Vintage Index)。

這次為MSCI首次推出旨在衡量私募市場公司層面表現的指數方案。MSCI在構建及計算該指數時，使用來自專業公司Caplight和PM Insights的二級市場數據，並基於二級市場交易數據，採用以研究為主導、基於規則的方法論，專注於交易活動、交易規模及其他參數，以計算風險投資被投公司的表現，從而打造這兩項指數。

風險投資被投非上市公司通常處於高增長、技術驅動的行業，近年這些行業愈發受到投資者和財富管理機構的關注。 雖然這類公司不在集中式交易所掛牌交易，但場外二級市場在提供流動性和促進價格發現方面發揮關鍵作用。