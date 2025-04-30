【東方日報產評】美關稅作繭自縛　資本市東升西降

美國股、匯、債三殺危局頻現，絕非偶然。特朗普政府並未有及時檢討關稅策略，止住對美國及全球經濟的傷害，還擬利用金融霸權趕絕中國企業，包括放風考慮推進中概股在美國資本市場退市。其實，一個自由開放的市場，不應該如此「趕客」。試問沒有作為全球第二大經濟體的企業參與，美股算是甚麼國際資本市場？特朗普這樣亂起高牆，正全方位損害美國金融優勢，包括美元信用、美股的流動性與國際性，最終只會作繭自縛，全球資本市場東升西降，特朗普正是推手！

特朗普亂揮關稅大棒，政策又朝令夕改，已動搖資金對美國經濟及美元資產的信心。見到美國股神巴菲特的投資旗艦巴郡，如今手持高達三千億美元現金，這麼巨額的資金如何投放？主要透過具高流動性的美國短期國債來避險。有統計顯示，其手持的2,864億美元短期國債，佔美國短債市場份額逾4%，比聯儲局持有的1,950億美元還要多。一個長期透過風險資產投資來實現利潤的國際金融機構，選擇手持這麼大筆現金在手，不去撈底美股或買美國長年期債券，而是「躺平」不作為，奉行「現金為王」，正是對當前美國資本市場可投資度來一個堅決的「否定」。

美元資產已被特朗普政策搞得動盪不安，但白宮仍試圖利用美元霸權對華展開金融戰。其中一招，就是考慮將中概股趕出美股資本市場，頓令兩百多家在美股上市的中企面臨退市風險，涉及總市值達1.1萬億美元，一旦落實退市令，也將影響相關的股票指數，資金被動流出，連帶衝擊整個中國資產估值，引發金融市場急劇動盪，是無可避免。白宮對華開打金融戰還有另一招，就是擴大美資對華投資的限制，甚至下全面投資禁令，變相金融硬脫鈎，但對於一直在中國市場和中企融資活動上有龐大利益的美資投行而言，絕對是一場噩夢。

其實，中企因地緣政治風險而被迫在美退市，不涉及業務表現，上市地可轉至倫敦、香港等其他國際金融市場，相關的資產價格震盪也是暫時性，並非不能修復。反而，有別於關稅可以改完又改，若美國真的下達退市令，沒有回頭路，貿易、資本市場皆在「趕客」，最終重傷的是美國自身。

一個國際資本市場能做大做旺，靠聚集到好的企業，做大板塊，為相關資產有清晰的定價，兼具備高效的流動性。中概股若回流落戶香港，吸引更多欲投資中企的資金，也加強中國資產定價權的國際認受性，這對中港而言絕對是美事。

至於港元聯繫匯率，啟用前毋須得到美國政府同意，沿用至今，美國政府未曾、亦無法干預過運作。特朗普若欲打擊，只有透過限制使用美元支付結算系統着手，但勢必損及美元全球流動性，故相信美方必慎之，暫毋須過分擔憂。反而是隨着中港和地區經貿協作加強，資金東來，如何配合人民幣國際化，優化港元貨幣機制，需要變化來迎接更大的機遇，並不足懼，最重要是有備而戰，不能心存僥倖。