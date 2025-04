美國總統特朗普再度抨擊美國聯儲局主席鮑威爾,直指「聯儲局那個人」並沒有真正做好工作(I have a FED person who's not really doing a good job)。

外媒報道,特朗普在密歇根州的集會上表示,希望對聯儲局非常友好和尊重,又補充稱原本不應該批評聯儲局,應該讓他做他自己的事情,但他重申自己比他更了解利率。雖然特朗普並沒有提到那個人的名字,但茅頭顯然直指鮑威爾。

特朗普上周警告,若美國聯邦儲備局不立即下調利率,美國經濟恐將放緩、他還再次點名批評鮑威爾行事遲緩,並譏諷他為「太遲先生」和「大輸家」。