張智威：港股續在兩萬二爭持　內銀股只宜作長線收息

信誠證券聯席董事張智威表示，雖然美國總統特朗普對華態度似有軟化，但中美兩國在貿易戰仍互不退讓，雙方就關稅問題未有共識，相信將持續困擾股票市場。另一方面，市場憧憬內地再有支持經濟措施出台，令港股形成「升唔起、跌唔落」的僵局，恒指最近持續在22,000點附近爭持。他相信在中美關係僵持不下下，後市暫難看好，現時入市風險頗大。