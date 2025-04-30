張智威：港股續在兩萬二爭持 內銀股只宜作長線收息
2025年04月30日 11:29
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（中新社圖片）
信誠證券聯席董事張智威表示，雖然美國總統特朗普對華態度似有軟化，但中美兩國在貿易戰仍互不退讓，雙方就關稅問題未有共識，相信將持續困擾股票市場。另一方面，市場憧憬內地再有支持經濟措施出台，令港股形成「升唔起、跌唔落」的僵局，恒指最近持續在22,000點附近爭持。他相信在中美關係僵持不下下，後市暫難看好，現時入市風險頗大。
大型內銀股先後首季業績，四大國有銀行包括工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)及中國銀行(03988)當中，列帳基準純利增速繼續由農行跑贏，按年多賺逾2%，工行和建行則齊少賺接近4%。總括而言，上季信貸減值損失普遍減少，但盈利仍倒退。張指出，內銀首季業績仍未反映貿易戰帶來的衝擊，且淨利息收入亦未止跌，短線炒作不值博，只宜作長線收息之選。
市場憂慮石油出口國組織及盟友(OPEC+)增產，以及美國關稅措施打擊原油需求增長，國際油價創下超過兩周新低。張智威指出，美國為控制通脹，將繼續採取行動抑制油價上升幅度，相信油價有機會跌穿60美元關。另外，油股先後公有業績，中石油(00857)上季純利按年增長2.27%；而中海油(00883)首季則少賺7.95%。他認為在油價持續低企下，油股盈利難保持增長，繼續建議「沽油揸金」策略。