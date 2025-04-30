安聯：日央行料維持利率不變　貿易政策為主要不確定因素

日本央行5月1日公布議息結果，安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt預期，日央行將在5月的會議中保持貨幣政策不變，但維持加息的傾向。通脹依然高企，但由於多種特殊因素，例如大米價格的異常飆升，使通脹前景變得難以評估。

Hirt表示，日圓兌美元最近幾周顯著升值，這將有助於緩解由進口驅動的通脹壓力，同時令加息的時機和決策變得更加複雜。雖然經濟增長依然穩定，但在全球貿易緊張局勢的影響下，經濟前景不確定增加。

他認為，貿易政策仍然是日本央行面臨的主要不確定性因素。特朗普政府較早前宣佈的關稅政策比預期更為激進。儘管日美之間的雙邊關係整體而言較為緊密，但日本尤其容易受到汽車關稅和高額對等關稅的影響，雖然對等關稅目前已暫緩。此外，市場還擔心美國和中國經濟放緩對日本經濟的影響，這進一步增加了日本經濟前景的不確定性。儘管貿易談判仍在進行中，但這一過程仍可能需要較長時間，考慮到這些尚未解決的風險，貿易不確定性可能會持續，因此日本央行預期將在5月會議上保持利率不變。

該行對日本股市持溫和正面的看法，對日圓的看法也非常正面。他稱，日本股市的估值在經歷「解放日」後的回調以後顯得更加具吸引力。而日圓的避險特性在4月份發揮了良好的作用。如果美國增長放緩或投資者對美國財政和制度穩定性的擔憂再次上升，日圓也將受惠。對於日本國債則保持中性看法，隨着全球增長可能放緩，主權債券仍具吸引力。然而，隨着日本央行最終可能會繼續加息，這使得國債市場的風險較為平衡。