港交所首季多賺37.2%　日均成交2427億創歷季新高

期內，平均每日成交金額、港股通平均每日成交金額及交易所買賣產品(ETP)平均每日成交金額分別創下2,427億元、1,099億元和394億元的歷季新高。

首季營運支出按年上升7%至15.16億元，資本開支上升73%至4.81億元。港交所指，營運支出上升源於就2022年鎳市場事件的執法調查向英國金融操守局(FCA)支付9,000萬元罰款，以及港交所慈善基金的慈善捐款增加，但基於去年第一季向高級管理層支付一次性退休福利，相形之下本季僱員費用下跌，因此抵銷部分增幅。不計慈善捐款及非經常性的FCA罰款支出，營運支出下跌2%。至於資本開支大升七成，主要是現貨結算系統升級以及開發倫敦金屬交易所(LME)全新交易平台所產生的支出。

集團行政總裁陳翊庭表示，港交所今年開局表現強勁，第一季創下集團歷來最佳季度業績。去年下半年，全球對投資中國機遇的熱情回升，並在人工智能(AI)和其他創新發展的推動下持續增强，讓我們的市場在今年依然保持活躍。同時，隨着內地投資者更積極參與離岸市場，現貨市場及衍生產品市場成交量均創下新高，本季有16個交易日成交量超過3,000億元，多隻期貨及期權合約的成交量和未平倉合約張數均創單日新高。商品市場亦穩健增長，第一季LME成交量創下11年來第二高的季度水平。

她指，本季香港市場的融資活動持續活躍，凸顯香港市場的吸引力，新股市場融資額位列全球前五，並迎來自2021年4月以來融資額最大的兩宗再融資發行。第二季以來，新股上市申請數目保持穩健，共有120宗申請正在處理中，鞏固作為全球領先新股集資地的地位。

她表示，該所於今年大力開展多項戰略舉措，與迅清結算有限公司建立新的合作夥伴關係，致力於豐富固定收益及貨幣產品生態圈；另推出新產品，為市場注入更多活力和流動性；繼續拓展認可證券交易所的範圍，容許更多地區的企業來香港第二上市。