標普：貿戰短期不會影響中美信用評級

標普全球首席主權分析師表示，中國及美國的信用評級不太可能因為貿易戰而在短期內受到影響，受影響的很可能集中在較貧窮的國家，以及已經受到降級警告的國家。

在美國總統特朗普於本月初宣布對全球輸美商品全面徵收關稅幾天前，標普全球重申對美國AA+主權信用評級的穩定展望。

標普全球董事總經理Roberto Sifon-Arevalo表示，從目前情況看，大多數主要經濟體的評級應能抵禦壓力，「當這段壓力時期開始時，人們想起新冠疫情時代，並開始思考這會是另一場全球性危機嗎？不過當你開始縱觀全局，並分析傳導渠道時，問題仍在，這是否足以顯著改變(全球主權國家的)信用狀況？」

Arevalo稱，惟這並不意味已經被列入負面展望的評級經濟體，不會被下調，也不意味評級展望不會被調低，如斯洛伐克及埃及的評級展望就已被調低。

標普全球使用信用違約掉期市場數據建立的模型顯示，投資者目前預計美國信用評級將被下調5個級別，中國的A+信用評級將被下調3個級別。

標普全球自2011年將美國評級從AAA下調以來，從未下調美國評級，自2017年以來也未下調中國評級。不過，在特朗普宣布加徵關稅的第二天，惠譽將中國評級下調一個級別。

Arevalo指，對於中美兩國來說，評級仍有空間；決定這兩個國家評級的不是關稅持續多久才算過久的問題，儘管未來幾個月左右需就關稅做出某種決議。此外，也關係到是否還會出現其他更意想不到的衝擊，以及就中國而言，它選擇祭出多少刺激措施來抵銷關稅衝擊。

標普全球更擔心可能產生的連鎖影響，如石油及金屬等大宗商品價格長跌，因石油及金屬是全球許多國家最重要的收入來源。

另一方面，如果特朗普繼續對歐盟國家徵收20%關稅，歐洲評級也可能再次面臨壓力。Arevalo指，如果所有這些貿易不確定性不能很快解決，整個歐洲大陸的財政軌迹將面臨重大問題。