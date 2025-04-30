富衛與JA Worldwide延長合作　續推廣其理財素養課程

富衛集團宣布與JA（Junior Achievement）Worldwide延長合作夥伴關係3年，繼續推廣共同開發之理財素養課程，預期到2027年底將惠及亞洲40,000名學生。

「JA小財智．大夢想」課程向9歲至青少年階段的學生提供財務教育，同時融入社會和生活技能。課程通過一系列引人入勝的體驗式學習活動進行，包括互動遊戲、數碼活動及由富衛義工輔助的課堂教學，課程目前已覆蓋亞洲8個市場。2025至2027年的下一階段目標包括是教育40,000多名學生，吸引更多家長和教師參與，並引入新元素以培養心理健康韌性的技能。

富衛集團企業事務部總監Cathy Knezevic表示，兒童是社區最重要的資源和靈感來源，也是未來的領袖與創新者。集團非常高興能夠延續與JA的合作，支持更多兒童在生命早期掌握財務知識，以保障他們日後的福祉。」

JA Worldwide行政總裁Asheesh Advani則指，與富衛的合作使數以萬計的學生能夠接觸到實用且有深遠影響的財務教育，期待進入下一階段擴大影響力，幫助更多年輕人增強財務能力和加深社會意識。