WeLab Bank今年首季實現盈利

匯立銀行(WeLab Bank)表示，去年12月錄得單月盈虧平衡後，2025年第一季度實現盈利。

回看2024年WeLab Bank三大核心指標，淨收入按年上升超過30%，高達約7.5億港元；無抵押貸款組合規模達55億港元；淨息差（NIM）按年擴大0.6%至9.4%，進一步彰顯增長及盈利能力。

2024年，WeLab Bank憑藉三大核心指標領先香港數字銀行市場，為其領導地位奠定堅實基礎，去年淨收入按年上升超過30%(^財務數據撇除 2024 年企業重組期間產生的一次性收購成本及股份支付費用，以提供更清晰的業績表現洞察)，高達約7.5億港元。無抵押貸款組合規模領先市場達55億港元。淨息差按年擴大0.6%至9.4%。

財富管理業務成為核心增長動力之一，去年WeLab Bank財富管理資產總值（AUM）按年增長近 300%，服務費收入按年增長約70%。其市場首家零認購費、無投資上限的自選基金服務需求強勁，助客戶於市場波動期間更靈活地調整基金配置以捕捉投資機遇，無需支付額外成本。

WeLab Bank行政總裁李家達表示，WeLab Bank正全力推進今全年盈利的目標，隨着規模進一步擴大，將繼續以穩固的基礎、卓越的財務表現和對科技創新的不懈追求，積極推出更多元化的數字銀行服務，並推動研發 AI Agent以驅動數字銀行服務應用，涵蓋理財、貸款以至投資所需，期望成為比客戶更瞭解自己需求的數字銀行，為客戶帶來超越數字銀行的價值。