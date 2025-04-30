陳永傑：關稅戰緩和五一長假加持　為樓市添動力

4月上半月，受中美關稅戰的影響，全球股市出現劇烈波動，本港樓市的交投氣氛亦即時急凍。買家普遍感到經濟前景充滿變數，對後市多抱觀望態度，發展商亦只好暫停新盤軟售工作，靜觀其變。近日市場傳出，美國正考慮大幅削減對中國進口商品徵收的高額關稅，料中美緊張關係得以緩和，關稅戰有緩和迹象，有利樓市發展，買家亦重投市場。如西沙全新樓盤，開售前接獲逾3.7萬個購樓意向登記，剛過去的周末作首輪推售，318個單位即日沽清，銷情熾熱，反映市場購買力穩健，買家入市信心轉強。

即將迎來五一長假，長假期例必吸引大量內地買家訪港旅遊兼置業。3月份私人住宅市場暫錄得1,097宗姓名為普通話拼音的買家入市個案，按月增加近8成，創4個月新高。內地客入市個案持續回升。發展商亦做好準備，各大新盤推出不同的置業優惠迎接商機，吸引買家入市。在黃金周加持下，加上各種置業優惠及付款方法，預計將進一步推動交投向升，料成交集中於一手市場。

美國總統特朗普近日多次向聯儲局要求減息，以刺激經濟增長。下周初，美國聯儲局將召開議息會議，雖然市場普遍預期5月會維持利率不變，但許多分析師認為6月有較大機會重啟減息步伐，顯示未來將踏入減息周期，對樓市有正面影響。有見及此，發展商亦重啟推盤步伐，5月份有多個大型新盤醞釀推出市場，料5月一手交投可重回3,000宗水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑