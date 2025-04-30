GEM上月日均成交額約7800萬元　按年升77%

中小企業集資平台GEM板(前稱創業板)自2024年改革，但市場一直認為該板仍發揮不到應有的功能。財經事務及庫務局局長許正宇表示，為配合最新經濟趨勢和企業需求，進一步整體加強香港作為一個全方位集資中心的競爭力，香港證監會和香港交易所正推進全面的上市制度改革檢討，並會檢視不同板塊的功能和定位，以更好服務不同類型和背景的企業，包括中小型及初創企業的融資需要，目標在今年內按「成熟一項、公布一項」就不同範疇分批提出完善建議，諮詢市場。

GEM改革包括為大量從事研發活動的高增長企業推出新的財務資格測試、推出新的「簡化轉板機制」，及劃一GEM及主板發行人的持續責任等。2024年共有3家公司在GEM上市，今年2月有1間公司轉板上市。

他指出，政府、監管機構和香港交易所一直密切留意各地股市的發展和相關措施的成效，持續審視實施經驗和市場情況。影響GEM新股上市和流動性的因素很多，例如地緣政治影響環球市場和資金流向，投資者的風險胃納取向較為保守，更多關注有業績支持的成熟企業。中小企業對上市集資的需求也會受經濟增長放緩、行業前景、市場投資氣氛及利率政策等不同外在因素影響。GEM於今年3月的每日平均成交額約7,800萬元，按年上升77%。

被問到會否推動監管機構作出改革或放寬GEM的上市要求，許氏無正面回應，僅指企業上市審批是審視上市申請人合規和維持市場質素的重要步驟，其根本目的是保障認購有關股票投資大眾的權益，尤其是部分對公司財務未必具備專業知識的零售投資者。現時企業上市的成本主要包括支付給保薦人、法律顧問、會計師等專業服務的費用，有關費用根據個別上市申請的情況，由上市申請人與各專業機構按市場機制自行商定，與監管機構審批上市申請的要求並無直接關聯。