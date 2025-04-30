星展：華經濟未來15年平均增3%　2035年達中等收入

星展銀行(香港)公布《中國2025至40報告》，當中預測內地在2025至2040年經濟平均增長3%，並且在2035年進身成為中等收入國家，人均國內生產總值（GDP）或達到21,000萬美元水平。至於貿易戰或拖低今年內地經濟增長2個百分點，然而內地有多項措施可反制，相信香港可從中得益。

報告指出，內地經濟目前面臨人口老化和房地產市場疲弱兩大挑戰。不過，星展銀行(香港)首席中國/香港經濟學家紀沫認為，政府將傾向延遲人們退休的年齡，以保證勞動力充足。另外，在AI技術和其他新質生產的突破和應用下，勞動力的生產力將會提升，成為經濟的主要推動力。

該行測算，內地房地產業仍需要兩年時間去庫存，之後房地產固定資產投資可望回升。

她又認為，中美貿易戰之中，中國有很多措施可以反制，精準打擊美國，包括減少購買農產品等，故不需要靠貶值貨幣來應付。至於香港由於免稅港的地位，相信可在貿易戰中得益，例如從香港進口波音飛機運至中國，可免卻關稅等。

該行又認為，未來內地經濟增長主要由消費帶動。星展銀行(香港)經濟研究部高級經濟學家周洪禮指出，目前內地消費佔GDP比率大約38%，距發達國家如美國(65%)、歐洲(55至60%)仍有很大距離，主要因為中國高儲蓄率(約40%)造成。他相信，未來政府促消費的方法，會傾向增加醫療、教育、養老的保障，讓人們減少儲蓄比例。只要有2%儲蓄進入經濟，便可推動消費增長2至3個百分點。