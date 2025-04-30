本港3月底住宅負資產個案重越4萬宗　創21年新高

香港金融管理局公布，2025年3月底，末負資產住宅按揭貸款宗數為40,741宗，比起2024年12月底的38,389宗，按季多6.12%；對比2024年3月底的32,073宗，按年多27.02%；又以28宗的些微差距，成為2003年12月底之後的新高。

一如既往，金管局表示，負資產個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。必須注意的是，調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值，並不包括涉及二按。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

同樣要注意的是，負資產不代表業主還不起錢。金管局補充，負資產個案上升是預期內的現象。銀行業住宅按揭貸款的資產質素維持良好。3月底，整體按揭貸款拖欠比率只有0.13%，負資產個案的拖欠比率亦只有0.17%，維持於低水平，反映絕大部分按揭貸款的借款人都能如期還款，銀行按揭業務風險可控。

另外，該局稱，按保計劃的原意是按風險為本原則幫助市民置業。計劃對申請人的還款能力有嚴謹要求，申請人需要符合特定資格，包括以50%為上限的供款與入息比率。如果要敘造超過80%樓價的按揭保險，按保計劃對申請人更設有額外的要求，包括必須為首次置業及固定受薪人士。