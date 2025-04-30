吉汽售吉利欣旺達股權　另向關連方收購汽車經銷商股權

吉利汽車集團及浙江吉曜均由李書福及其聯繫人最終實益擁有。李書福為執行董事兼持有公司已發行股本約41%之主要股東。吉利欣旺達主要業務為開發、生產及銷售油電車電芯、電池模組及電池包。

另一方面，吉利汽車公布，其間接擁有99%權益的附屬浙江幾何，將向關連方領吉汽車收購包括領吉茂華、臨沂春華、費縣春華、領吉凱華、領吉遠通及領吉建華在內的6間目標公司的70%股權，現金代價2,923.76萬元。目標公司主要從事銷售汽車及相關零部件、售後維修服務及汽車銷售相關服務。

進行收購事項後，集團得以建立吉利品牌汽車的直接經銷商渠道，擺脫對主要股東吉利控股之間接全資附屬領吉汽車旗下經銷店的依賴。收購事項有助於全面分析吉利品牌涵蓋研發、生產、營銷及銷售的整個運營鏈。從財務角度來說，收購事項可大幅減少集團與吉利控股集團之間的持續關連交易量，簡化財務往來，提高透明度。