中原：10大屋苑4月交投按月縮33% 呢個盤跌得最甘...

樓市焦點落入一手新盤，加上受到關稅戰影響，二手交投顯著放緩。中原指出，10大屋苑於4月合共錄得約158宗成交，按月下挫約33.1%，期內佔8個屋苑交投下跌，跌幅最大為東涌映灣園，急跌約72.2%，本月僅錄約5宗成交。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在關稅戰陰霾及息口走勢未明的情況下，買家入市態度更趨審慎，加上發展商以低價策略推售新盤，進一步分薄二手購買力，4月二手成交明顯放緩，料待局勢明朗前，二手會繼續受壓。

港島區方面，中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本月錄26宗買賣，較上月少3宗或約一成，但考慮到月內假期因素，交投表現仍屬穩健。不過，由於上月有不少海景大單位以高呎價成交，故本月平均呎價按月跌約7.6%，報約14,033元。

同區康怡花園為本月交投跌幅最大的市區屋苑，該行楊文傑表示，該盤本月錄約6宗成交，按月急挫約62.5%，呎價則相對平穩，按月微升約0.9%，報約12,183元。預期外圍經濟形勢及政策方向趨於明朗後，積壓的購買力將逐步釋放，屆時交投會回穩。

此外，新界區屋苑4月買賣表現較為遜色，除了上述映灣園錄最大跌幅外，沙田第一城及天水圍嘉湖山莊本月交投亦下挫約53.3%及約46.8%，分別錄14及25宗成交。中原伍錦基表示，市場焦點落入西沙大型新盤，拖慢二手交投，沙田第一城本月交投較上月的30宗明顯減少，近期市場缺乏好消息，買家入市心態較猶豫，整體氣氛觀望。

其他成交量下跌屋苑，還有鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城，按月跌幅介乎約16.7%至35.7%。至於荔枝角美孚新邨及茶果嶺麗港城，本月買賣雖未錄跌幅，但亦僅按月持平，分別錄26及13宗成交。