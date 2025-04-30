港3月港元存款升1.6%　人民幣存款跌逾7%

香港金融管理局發表統計數字顯示，認可機構的存款總額在2025年3月份上升0.8%，其中港元存款及外幣存款分別上升1.6%及0.1%。首季，存款總額及港元存款分別上升3.5%及5.1%。

香港人民幣存款在3月份下跌7.3%，於3月底為9,598億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於3月份為11,840億元人民幣，而2月份為10,641億元人民幣。

3月份貸款與墊款總額上升1.1%，第一季上升0.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在3月份分別上升1.2%及0.8%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由2月底的73.5%，下跌至3月底的72.3%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌0.1%後，在2025年第一季按季上升0.5%。

3月份港元貨幣供應量M2及M3均上升1.5%，按年比較均上升7.7%。3月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.8%，按年升7%。貨幣供應量總額M2及M3於3月份均上升0.7%，與去年同期比較，M2及M3均上升10.8%。