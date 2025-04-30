小股東關注續聘羅兵咸　港交所：今年不會改核數師

小股東指，羅兵咸捲入內房企中國恒大財務造假後，之後多家國企已解除與其合作，對港交所續聘其為核數師表示憂慮。劉碧茵強調，港交所對企業管治有重要指標，亦非常關注羅兵咸的事件。

另有小股東關注港交所要自主研發衍生產品交易平台，對資本化支出的影響。行政總裁陳翊庭預計，衍生產品交易平台投資額約10億元，直指「非常值得」，因衍生產品的市場競爭特別激烈，要維持與其他交易所的競爭優勢。

至於港交所早前宣布斥資63億元購置中環交易廣場9層樓層作永久總部。主席唐家成表示，公司已租用交易廣場近40年，屬「港交所的家」，交易大堂亦多次舉辦具標誌性的上市儀式及金融相關活動，認為今次收購可節省長期租金成本，加強股東回報，同時也反映港交所對香港的信心。

此外，有股東關注港交所預告今年因應稅制改革將推高稅率。陳翊庭指，集團在所得稅的角色被動，因應國際稅務改革框架BEPS 2.0，今年首季的實際稅率由去年同期的10.6%增至16%。不過，集團重點是將業務做大做強，提升整體業績。