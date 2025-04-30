渣打特定分行五一長假延長營業　另推特別禮遇

內地五一長假將至，渣打銀行（香港）特別為跨境客戶延長指定分行的營業時間，提供理財服務，其中七間國際理財中心將於周五（5月2日）開放至晚上7時，而銅鑼灣、屯門、大圍、尖沙咀彌敦道及廣東道分行2將於周六（5月3日）延長服務至下午五時，方便客戶及旅客開立個人戶口及諮詢各項理財產品。

即日起至6月30日，內地客戶成功開戶並投資指定產品，即可獲贈價值51,888港元的迎新獎賞，當中合資格的大灣區優先私人理財客戶更會額外得到利物浦球隊7 月來港作賽的「渣打盃」門票兩張。另外，為慶祝《反斗奇兵》30周年，客戶成功開立「高息馬拉松活期存款戶口」並存入指定金額，將得到限量版渣打反斗奇兵30周年999.9紀念金章，內地客戶更可同時獲得高達8,000港元的現金回贈。

渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，渣打銀行一直為高端客戶提供度身訂造的理財產品及方案，並同時為客戶締造獨一無二的體驗。為迎接五一長假期間訪港的跨境客戶，特意於部分日子延長特定分行的營業時間，並提供尊享禮遇，滿足客戶的理財及休閒娛樂需要。