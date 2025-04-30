大埔翠屏一房劈至318萬元沽 5年帳蝕82萬貶2成

樓價欠缺上升動力，市場蝕讓成交不絕，大埔翠屏花園一房減價後以318萬元易手，原業主持貨約5年帳面蝕讓約82萬元，貶值約20.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳振裕表示，西半山樂信臺1座中層A室，實用面積約746方呎，三房套房間隔，以1,342.8萬元成交，呎價約1.8萬元。

●中原譚嘉良指出，西半山嘉麗苑高層A室，實用面積約1,119方呎，套三房間隔，以2,150萬元連車位沽出，呎價約19,214元。

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九龍區

●富誠地產冼俊彥表示，鑽石山居屋宏景花園3座低層H室，實用面積約572方呎，三房間隔，以475萬元未補價第二市場價成交，呎價約8,304元。

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新界區

●中原楊頌堯表示，大埔翠屏花園B座中層7室，實用面積約262方呎，一房間隔，叫價約350萬元，議價後以318萬元易手，呎價約12,137元。原業主2020年以400萬元購入單位，持貨約5年帳面蝕讓約82萬元，貶值約20.5%。

●美聯黃國輝指出，馬鞍山海栢花園3座中層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，累減約22萬元，以598萬元成交，呎價約13,779元。原業主持貨約7年帳面虧損約93萬元，貶值約13%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山新港城J座中層6室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤1個月減價約一成，以468萬元獲承接，呎價約12,893元。

●世紀21奇豐李嘉文指出，馬鞍山錦豐苑H座低層13室，實用面積約545方呎，兩房間隔，以440.38萬元未補價第二市場價售出，呎價約8,080元。

●美聯梁兆堅表示，沙田好運中心柏林閣中層D室，實用面積約443方呎，兩房間隔，成交價540萬元，呎價約12,190元。

●中原劉俊杰稱，大圍柏傲莊第6B座高層C室，實用面積約865方呎，三房連套房間隔，原叫價約2,100萬元，減價後以1,995萬元易手，呎價約23,064元。

●中原周志華表示，粉嶺碧湖花園7座低層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，以380萬元獲承接，呎價約9,500元。原業主持貨9年帳蝕約27萬元，貶值約6.6%。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝表示，荃灣爵悅庭北爵軒高層E室，實用面積約452方呎，一房間隔，以658.8萬元成交，呎價約14,575元。

●利嘉閣吳楚興稱，東涌海堤灣畔5座高層B室，實用面積約855方呎，三房連套房間隔，以978萬元售出，呎價約11,439元。

●中原張鎮邦指出，將軍澳都會駅1座高層C室，實用面積約629方呎，三房連套房間隔，以830萬元獲承接，呎價約13,196元。

●利嘉閣徐浩煇稱，將軍澳居屋富康花園9座高層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，原以650萬元放售，議價後以598萬元已補價自由市場價成交，呎價約10,101元。

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