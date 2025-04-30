美國經濟萎縮 道指早段挫624點 特朗普︰這是拜登的股市

美國經濟相隔3年再陷收縮，再次引發市場擔憂，美股3大指數齊跌，道指跌624點，報39,903點；標指跌112點，報5,448點；納指跌460點，報17,000點。美國10年期債孳息率一度抽升，最高曾見4.232厘，惟其後回落；美匯指數於99至99.5之間波動徘徊。

引發經濟萎縮的主因，自然是美國總統特朗普的關稅政策。不過，於經濟數據公布後，特朗普卻在社交媒體上火速推卸責任，聲稱︰「這是拜登的股市，不是特朗普的。」(This is Biden's Stock Market, notTrump's)

他又辯稱自己於1月20日才接手，承諾的經濟繁榮將需要一段時間的等待，要有耐心。

關稅政策亦影響到許多企業的決策，此前有傳聞稱，蘋果公司(Apple Inc.)有意把供應至美國的iPhone，改為全部由印度廠房生產。不過，投資銀行富瑞於研究報告中指出，要靠印度在數年內建立完整生產線是「不切實際」。

因為印度目前不具備生產Pro及Pro Max款高級iPhone的能力，要滿足美國市場每年3,600萬至3,900萬部的要求極為困難。

電子支付公司Visa公布了截至3月底止一季業績，收入按年增長9.33%至95.94億美元；淨利潤則倒退1.84%至45.77億美元，惟撇除若干項目後的經調整淨利潤為54.42億美元，增長約為6%。Visa股價早段曾跌1.33%。