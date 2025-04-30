啟德跑道區項目料季內推售 展開軟銷
2025年04月30日 22:03
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市區全新盤登場，啟德跑道區樓花項目公布命名，正式展開軟銷攻勢，料於本季內推售。鐵路沿線現樓項目連環沽3伙高層3房單位，單日吸金逾5,774萬元，全盤僅餘最後18伙待售。
●啟德花語海主打兩房及三房
長實集團(01113)發展的啟德承豐道16號項目，周三(30日)公布命名為花語海。繼項目第1期後，第2期最新已取得預售樓花同意書，預計第二季內推售。發展商表示，項目將會緊貼市場定價。整個花語海項目分3期發展，共涉及1,005伙。第1期提供307伙，預計關鍵日期為2027年5月30日。第2期則提供416伙。
●沙田星凱‧堤岸連沽3伙高層單位
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，今(30日)連錄3宗高層3房單位成交，單日吸金逾5,774.4萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目最新售出的單位包括5座42樓C室，實用面積947方呎，成交價1,929.3萬元，呎價約20,373元。同時，第3座43樓C室，以1,928.8萬元售出，按單位實用面積945方呎計，呎價約20,411元。全盤提供1,175伙，僅餘18伙待售。
●南區壽臣山Shouson Peak推兩座洋房周日招標
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下南區壽臣山Shouson Peak，上載最新銷售安排，將於周日(4日)起招標發售兩座洋房，包括壽山村道17J號，實用面積2,901方呎，外連568方呎花園及640方呎平台，設兩個停車位。另一座為壽山村道17K號，實用面積2,955方呎。招標期截至11月30日，期間每日上午10時招標及下午6時截標。
●九龍半山BEACON PEAK加推1伙三房戶下周二招標賣
由世茂集團(00813)發展的九龍半山豪宅項目第1期BEACON PEAK，上載最新銷售安排，加推1伙單位於下周二(6日)起招標發售，為第2座25樓B室，實用面積1,276方呎，採三房間隔。招標期截至6月30日，期間每日下午2時招標及3時截標。
●香港仔黃竹坑站揚海平台特色戶呎售約41,091元
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周三(30日)招標售出連平台特色戶，為第1B座5樓A室，實用面積1,352方呎，採四房雙套連工人套間隔，外連585方呎花園，成交價逾5,555.5萬元，呎價約41,091元為黃竹坑站港島南岸樓盤今年呎價新高。
●年輕上車客斥資396.53購屯門凱和山兩房戶
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周三(30日)再錄兩宗成交，總成交金額逾839萬元。有年輕上車客斥資396.53萬元購入兩房單位，為實用面積477方呎，採兩房開放式廚房設計，呎價約8,313元。項目同日亦沽出第1座11樓D室，實用面積約485方呎兩房，成交價442.65萬元，呎價約9,127元，買家為外區上車客，獲父母斥資助入市。
●啟德天瀧海景四房單位成交價4,090萬元
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周三(30日)招標售出1伙海景單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為7座12樓B室，實用面積1,173方呎，屬四房一套間隔，成交價4,090萬元，呎價約34,868元。項目於1個月內沽出11伙，全盤至今累售136伙，連車位共套現約56.2億元。
●油塘蔚藍東岸推出限時現金回贈優惠
五礦地產(00230)發展的油塘蔚藍東岸，周三(30日)公布推出限時現金回贈優惠，及夥同四大地產代理送贈購物禮券吸客。五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，由明日(1日)至5月15日期間，凡購買指定單位的買家，視乎戶型可獲介乎3萬至8萬元的現金回贈。全盤至今累售458伙單位，總套現逾41億元。
●香港仔澄天累售103伙
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，新近售出一房單位，為19樓E室，實用面積287方呎，成交價460萬元，呎價約16,028元。據悉，該單位買家的家人居於鴨脷洲，為方便照顧家庭，故買家在父母的資助下置業上車。發展商表示，全盤售出103伙，共套現逾6.3億元。
●元朗洪水橋滙都尚餘最後9伙待售
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，兩期共提供1,025伙，至今(30日)僅尚餘最後9伙待售。集團執行董事關堡林表示，項目於本月售出80伙，套現近4億元，個別特色單位成交呎價達13,400元。項目新近售出的單位包括第5座12樓B01室，實用面積443方呎，屬兩房間隔，附設405方呎天台，以527.96萬元獲承接，呎價約11,918元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房連車位售6,900萬
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，近日交投步伐明顯加快，周三(30日)再沽出1座3樓B室，實用面積1,841方呎，三房間隔，連同1個車位成交價6,900萬元，呎價約37,480元。
●日出康城第12C期GRAND SEASONS兩房成交價633萬
港鐵公司(00066)及會德豐地產合作發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周三(30日)再錄成交，為第1A座28樓D室，為實用面積437方呎兩房間隔，成交價633.8萬元，呎價約14,503元。整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,131伙，套現逾70億元。
●啟德MONACO MARINE推「買車位送電車」優惠
會德豐地產的啟德MONACO MARINE及鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，亦推出「買車位送電車」限時優惠。即日起購買項目指定車位的買家，可獲贈電動車一部，車位入場價由約255萬元起，首階段每個項目設5個名額。資料顯示，上述電動車零售價介乎約27至42萬元。