啟德跑道區項目料季內推售　展開軟銷

市區全新盤登場，啟德跑道區樓花項目公布命名，正式展開軟銷攻勢，料於本季內推售。鐵路沿線現樓項目連環沽3伙高層3房單位，單日吸金逾5,774萬元，全盤僅餘最後18伙待售。

●啟德花語海主打兩房及三房

●沙田星凱‧堤岸連沽3伙高層單位

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，今(30日)連錄3宗高層3房單位成交，單日吸金逾5,774.4萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目最新售出的單位包括5座42樓C室，實用面積947方呎，成交價1,929.3萬元，呎價約20,373元。同時，第3座43樓C室，以1,928.8萬元售出，按單位實用面積945方呎計，呎價約20,411元。全盤提供1,175伙，僅餘18伙待售。

●南區壽臣山Shouson Peak推兩座洋房周日招標

●九龍半山BEACON PEAK加推1伙三房戶下周二招標賣

●香港仔黃竹坑站揚海平台特色戶呎售約41,091元

●年輕上車客斥資396.53購屯門凱和山兩房戶

●啟德天瀧海景四房單位成交價4,090萬元

●油塘蔚藍東岸推出限時現金回贈優惠

●香港仔澄天累售103伙

●元朗洪水橋滙都尚餘最後9伙待售

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房連車位售6,900萬

●日出康城第12C期GRAND SEASONS兩房成交價633萬

●啟德MONACO MARINE推「買車位送電車」優惠

會德豐地產的啟德MONACO MARINE及鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，亦推出「買車位送電車」限時優惠。即日起購買項目指定車位的買家，可獲贈電動車一部，車位入場價由約255萬元起，首階段每個項目設5個名額。資料顯示，上述電動車零售價介乎約27至42萬元。