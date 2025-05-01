東方日報B1：港交所季賺40億破頂　日均成交2427億

港交所表示，未來會擴大跟全球市場的聯繫，以確保有力抵禦宏觀環境波動。

季內，港交所收入68.57億元，按年升31.84%。其中，主要業務收入63.15億元，按年增加35.6%，但外部管理的投資基金公平值收益減少，投資收益減少3.55%。陳提到，去年下半年全球對投資中國機遇的熱情回升，並在人工智能(AI)和其他創新發展的推動下持續增強。同時，內地投資者更積極地參與離岸市場，港股現貨市場及衍生產品市場成交量均創新高。

首季港股日均成交額創下2,427億元歷季新高，按年升1.44倍；港股通及交易所買賣產品(ETP)日均成交額亦刷新歷季紀錄，分別達1,099億元和394億元，按年增幅2.55倍及1.97倍；衍生產品合約平均每日成交合約張數創186.6萬張的季度新高，按年升24%。

新股市場方面，季內顯著反彈，共錄17宗新上市，總集資額達187億元，按年大增近2.9倍，在全球排第二位。期內收到73宗上市新申請，現時仍有120宗正在處理。陳預告，會繼續拓展認可證券交易所的範圍，容許更多地區的企業來香港第二上市。

另有股東關注港交所新衍生產品平台「領航星衍生產品平台(ODP)」投資對資本開支的影響，陳翊庭指出，平台投資預算約10億元，直指「非常值得」，因衍生產品的市場競爭特別激烈，要維持與其他交易所的競爭優勢。

此外，香港證監會提高以恒生指數、恒生中國企業指數及恒生科技指數為基礎的交易所買賣衍生工具的持倉限額建議，獲得壓倒性支持，並將着手落實，視乎立法程序的進度，新持倉限額預期將於2025年7月生效。根據有關建議，恒指、國指和科指的期貨及期權合約持倉限額，將分別提高50%、108%及43%，至15,000、25,000及30,000份對沖指定資產價格轉變風險的持倉。