【東方日報產評】華構發展新格局　港金融不容差池

美國總統特朗普上場才過百日，所發動的全球貿易戰，非但衝擊世界經濟展望，更自損美國經濟及美元信用，令中美關係惡化，兩強正加速推進實質脫鈎，為全球帶來更大不確定性。事實上，美國要固霸，中國要自主發展，兩強矛盾難解，只有盡量在維持和平的底線下，繼續競爭，各謀發展。中國正努力構建新發展格局，香港作為中國的國際金融中心，非但難獨善其身，更要在推動沿岸城市與區域經貿協作，構建新貨幣體系方面，積極配合發展，這是只許成功，不許失敗的任務！

在關稅戰中，中國是最強硬表態不會屈服的大型經濟體，也是最積極推動措施強化內部需求，以為對外長期作(關稅)戰做好準備的一員。美國一直扶持印度取代中國，但至今不見得能動搖中國的第二大經濟體地位，未來也不會，皆因中國製造業綜合競爭力，全球獨有，沒相類規模的市場可取代，這是中國能向美國說不的「底氣」所在。

雖然面對美國關稅措施，中國經濟不可能沒衝擊，但在疫後最先尋求去泡沫、減槓桿的中國，如今手上不缺扶持經濟的財政及貨幣政策工具。中國政策已明確要求穩樓市，變相正視一直拖經濟復甦後腿的包袱，有利投資信心恢復。另方面，民營經濟促進法將於本月20日出台，更積極的財政及偏寬鬆貨幣政策配合補底，令中國內部需求增強能見度，配合資本市場改革開放、數碼化、智能化等新創發展，就成為穩住內、外資金對中國經濟前景信心的重要基礎。

不過，單是「穩」，並不足以應對來自美國的挑戰。隨着中國與《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)等的經貿合作進一步深化，勢將增加人民幣國際使用的需求。朝着這方向，中國正積極構建有利建立新貨幣體系的環境，目的是更好地服務新全球化發展。在這過程中，香港在推動人民幣國際化方面擔當重要角色。

事實上，目前香港是全球最大的人民幣清算中心，也是國際上最大的離岸人民幣資金池。當中國繼續擴大與非美體系經貿活動，人民幣在國際貿易結算、貸款和債券方面的重要性持續提升，預計會有愈來愈多跨境貿易及投資結算經人民幣跨境支付系統(CIPS)處理。香港作為國際金融中心和全球最大離岸人民幣樞紐，不能只是坐享其成，應積極強化自身競爭力，在發揮金融優勢、加強與東盟及中東等非美市場的聯繫，圍繞推動人民幣國際應用與流動方面，創新金融產品與服務，進一步推動人民幣在環球金融市場廣泛使用，設法將離岸人民幣業務做優做大做強。

中美兩強對戰當前，香港得清楚自身角色，做好自己的任務。畢竟美元是美國經濟的命根，任何削弱美元國際儲備地位的發展，都必遭美國打壓阻撓。可如今美國的所作所為，對中國而言是涉及貿易和安全的存亡之爭，只有全力應戰。香港既沒可能迴避，只有全面提高作戰意識，打好這場中美金融戰。