普徠仕：日本經濟面臨滯脹壓力較大

日圓兌每美元持續轉強，加上市場憂慮潛在關稅措施可能影響經濟增長，導致日本央行推遲進一步加息。鑑於經濟增長前景仍然不明朗，日本央行今日會議料按兵不動。

環球債券孳息率曲線普遍日趨陡峭，由於投資者關注經濟增長放緩的影響，已發展市場的短期債券表現較佳，日本債市亦不例外。然而，近期孳息率曲線似乎過於陡斜，部分原因是受投機交易影響。要令長期日本國債表現更趨穩健，需要更多來自人壽保險公司的需求，特別是在日本央行預計將繼續減少買債之際。當地市場部分參與者認為，債券孳息率開始趨向更具吸引力的水平，但市場暫未見強勁買盤。

關稅加劇經濟下行風險

近期日圓升值幅度超出美日息差所反映的水平，在4月市場波動加劇期間，當美國國債與風險資產呈現正相關時，日圓成為表現較佳的避險資產之一。圍繞關稅的不確定因素為美國資產增添了風險溢價，投資者需要密切關注可能降低這種風險溢價的潛在貿易協議，以及美日息差如何重新回歸合理水平。若美債市場波動性降低，市場因避險需求而建立的日圓長倉，可能會在短期內限制日圓的升勢。

中期而言，美國政策發展仍將是影響日圓的重要因素。本季度的財政方案及合理的關稅協議，將有助推動經濟走向滯脹而非衰退，前者的可能性較大，但不明朗的美國經濟政策持續時間愈長，經濟下行的機會就愈高。

普徠仕多元收益債券策略聯席基金經理 鍾曉陽