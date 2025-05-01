深圳開價86億商住地　突取消競拍

內媒指，原定昨日拍賣的深圳寶安中心區南街坊地皮，在開拍前48小時突然撤拍。深圳公共資源交易中心周一公告，據委託人通知，中止上述出讓程序，令這宗近5年首次釋放的黃金地皮，未能成為寶安區的百億新地王。分析指，該地皮規獲劃為文旅商住綜合體、土地面積逾4.75萬方米，有關商業及酒店的建築面積佔比逾50%，且要求整體轉讓，未來會否調整規劃後再重新出讓，也是業界較關注的重點。

旭輝附屬3.5億售重慶項目

一線城市廣州的土拍市場卻甚激烈，昨出讓了3宗白雲區涉住宅用地，總土地出讓面積逾3.92萬方米，總規劃建築面積約11.26萬方米，相關地皮溢價率介乎15.61至21.46%，均由主場的越秀地產奪得。據統計，今年截至4月底，廣州累計成交5宗涉住宅地皮，成交額合計42.33億元。