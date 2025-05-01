深圳開價86億商住地 突取消競拍
2025年05月01日 07:00
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（中新社圖片）
深圳黃金商住綜合地皮突然在拍賣開始前兩日取消，引來市場議論紛紛，未知是否與競拍起始價約86.27億元(人民幣‧下同)或建築面積規模達27.1萬方米有關，據內媒稱最終沒有開發商報名參與競拍。不過，仍有中資房企持續投地，一直深耕廣州的國企越秀地產(00123)一口氣拿下3塊地皮，累計涉資25.45億元。
內媒指，原定昨日拍賣的深圳寶安中心區南街坊地皮，在開拍前48小時突然撤拍。深圳公共資源交易中心周一公告，據委託人通知，中止上述出讓程序，令這宗近5年首次釋放的黃金地皮，未能成為寶安區的百億新地王。分析指，該地皮規獲劃為文旅商住綜合體、土地面積逾4.75萬方米，有關商業及酒店的建築面積佔比逾50%，且要求整體轉讓，未來會否調整規劃後再重新出讓，也是業界較關注的重點。
旭輝附屬3.5億售重慶項目
一線城市廣州的土拍市場卻甚激烈，昨出讓了3宗白雲區涉住宅用地，總土地出讓面積逾3.92萬方米，總規劃建築面積約11.26萬方米，相關地皮溢價率介乎15.61至21.46%，均由主場的越秀地產奪得。據統計，今年截至4月底，廣州累計成交5宗涉住宅地皮，成交額合計42.33億元。
房企賣產套現消息仍不斷，旭輝控股(00884)間接非全資附屬訂立轉讓協議，將出售項目公司全部權益，代價3.58億元。該項目公司擁有及開發名為重慶江山青林半的項目，涉3幅地皮及兩幢在建樓宇，佔地面積約8.6萬方米，計劃開發為住宅等。集團表示，在上述項目累計投資約8.11億元，預期將自交易錄虧損約4.53億元，惟出售將使集團免於向項目進一步注資及因開發而結欠或擔保未償還負債和債務，亦將減少財務和管理支出。
融創服務(01516)全資附屬亦訂立股權交易協議，以實現集團全面退出彰泰服務集團，代價8.26億元，預計交易將產生淨收益約4,200萬元。