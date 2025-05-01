道指曾瀉近800點　收市倒升141點　Tesla挫逾3%

美國今年首季經濟自2022年以來首次收縮，加上就業數據弱過預期，以及最新業績表現參差，美股周三(4月30日)再遭拋售，道指曾挫近800點，失守4萬點關，不過市場預期聯儲局6月減息機會上升，道指自低位顯著回升。

道指低開237點後，跌幅擴大至最多781點，低見39,745點，臨近收市曾倒升249點，高見40,777點；標指曾下滑2.29%，納指最多跌2.87%，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數曾飆16.55%，至28.17，之後升幅縮窄。

道指最終收報40,669點，升141點或0.35%；標指升8點或0.15%，收報5,569點；納指跌14點或0.09%，收報17,446點；反映中國概念股表現的金龍指數回落0.95%。4月累計，道指與標指均連跌第3個月，道指回落3.17%，標指跌0.76%，納指彈0.76%。

個股方面，油股雪佛龍(Chevron)回落2.3%，為表現最差道指成分股；Verizon升2.6%，為升幅最大道指成分股。特斯拉(Tesla)股價曾下滑7.3%，收市仍挫3.4%；亞馬遜(Amazon)回吐1.5%，Meta跌近1%，微軟(Microsoft)升0.3%。

港股ADR指數按比例計算，收報22,062點，跌58點或0.26%。滙豐控股收報86.99港元，較港收市低0.12%；騰訊控股收報473.59元，較港收市低0.76%。