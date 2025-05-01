據報Tesla董事會物色馬斯克繼任人　曾聯絡獵頭公司

外媒報道，電動車製造商特斯拉(Tesla)董事會已開始尋找繼任馬斯克的行政總裁。

報道援引知情人士消息稱，自從馬斯克將工作重心放在白宮事務開始，Tesla內部局勢日益加劇。在大約一個月前，在Tesla股價不斷插水之際，部分投資者對馬斯克專注白宮事務的不滿情緒日益增長，Tesla董事會開始認真尋找馬斯克的繼任人。

知情人士指，Tesla董事會成員已經聯絡幾家高管獵頭公司，以制定尋找公司下一任舵手的正式程序。期間，董事會與馬斯克會面，並同步消息。董事會成員明確向他表示，他需要花更多時間在Tesla，並需要公開表態。

在早前的業績電話會議上，馬斯克對投資者承諾，會將更多時間分配給Tesla。報道指，仍未清楚馬斯克本人是否知悉董事會的尋找繼任人的工作，或者他承諾花更多時間在Tesla是否會影響繼任計劃。

此外，報道援引一位在場人士消息指，加州的Tesla高管Eliah Gilfenbaum向其團隊指，招聘及挽留人才變得愈來愈具挑戰性。如果馬斯克辭職，公司會更好。在媒體報道Gilfenbaum的此番言論後，他被迫離開公司。