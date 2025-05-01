許繹彬：寧德時代帶動新股熱潮 港交所成最大得益者
2025年05月01日 10:14
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耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，4月終於過去，儘管恒指在最後一個交易日努力反覆向上，令22,000點心理關口失而復得，但總結整個4月份，恒指仍下跌1,000點，累積跌幅是2024年11月以來最大，表現最佳的藍籌是石藥(01093)，累升近25%，表現最差的則是與美團(03690)鬥到你死我活的京東(09618)，累跌超過20%，慘不忍睹。此外，股民至愛的以科技股為主的科技股指數，表現更是差勁，全月瀉近6%，更出現連續兩個月下跌，合計跌近9%。
港股因在五一假期前，成交顯著萎縮，徘徊在約2,000億港元。即使主導港股的北水仍有淨買入的情況，但可能在內地長假前水力有限，只能維持不足100億元，其所吸納的對象最多乃是盈富基金(02800)，其次是美團及建設銀行(00939)等。
談回內地數據，昨日(4月30日)內地製造業採購經理指數(PMI)數據差過預期，官方公布跌穿50，財新PMI亦下跌，顯示關稅問題已對內地經濟構成一定影響。數據公布後，港股昨日曾穿21,900點，慶幸適逢內地五一長假前，為能提升消費信心，內地包括發改委、人社部、商務部乃至人民銀行等強勁陣容合力推出5招，內容包括「促消費、有效投資、支持就業、穩外貿和穩定股市樓市」等措施。
其中，最矚目的措施是重申加快設立國家創業投資引導基金，以及針對無車家庭等重點群體「定向增發購車指標」，反映在中美貿易戰影響下，中央只有繼續加大對實體經濟的支援，做足準備功夫應對中美談判一旦觸礁所帶來的不確定衝擊；加上美股本周漸趨穏定，美期指數靠穏，港股在欠勁的情況下，慢慢一級級上回22,000點以上收市。相信在五一長假時，在內地股市休戰及北水停止灌溉下，港股就算有升幅，亦可能是乾升，未能作準，相信要留待下星期二(5月6日)復市後，才能明確。
筆者認為，內地公布的數據不似預期，相信或多或少是受狂人特朗普上任後任意推行的「關稅」政策所累。惟美國亦不見得很好，股、匯、債陷入三殺困局。狂人上任至今，一直未有檢討關稅政策對美國自身所帶來的禍害，還利用不同手段，企圖趕走中國企業，包括已經不是第一次在市場放風，指考慮迫令在美國上市的中概股盡快退出資本市場等不知為何的行為。
特朗普不斷擾亂全球及美國國內經濟，尤其是正面損害美國金融業累積多年的優勢，若再執迷不悟，最終只會令美國經濟雪上加霜。如情況持續，相信對正在復甦的中國經濟反而有利，而因狂人行為經常令人無所適從，令資本市場轉移步伐可能加快，資本市場能否持續出現「東升西降」，投資者不妨拭目以待！
談回港股，萬眾期待的內地電池龍頭企業寧德時代，據報最快下周啟動來港上市程序，目標集資至少約390億元，是自2021年快手(01024)上市以來，香港最大規模的首次公開新股(IPO)集資。投資者熱切期待寧德時代會為香港IPO新股市場帶來新一浪熱潮，若能成功如願，港交所(00388)商機無限，投資者可多加留意其走勢。
(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)