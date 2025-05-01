微軟上季多賺17%勝預期　Azure雲業務收入增33%

微軟(Microsoft)截至3月底止的2025財年第三季，收入按年增13.26%至700.66億美元，超預期的684.2億美元；純利258.24億美元，升17.7%；每股盈利3.46美元，勝預期的3.22美元。

管理層重申，新財年的資本開支將會增長，但增速將低於目前的2025財年。此外，公司季內續大力投資人工智能(AI)基礎設施。不包括融資租賃的資本開支為167.5億美元，按年增53%。

行政總裁納德拉今年稍早表示，微軟計劃在2025財年投資800億美元建設能夠處理AI工作負載的數據中心。這需要從海外大量進口，意味成本可能會根據關稅的實施地點而上升。

3大業務部門表現穩健。智慧雲端收入267.51億美元，按年升20.82%，優於預期的261.6億美元；伺服器產品及雲服務收入增加22%；Azure及其他雲服務收入增加33%。

生產力及商業流程部門收入升10.44%至299.44億美元，好過預期的295.7億美元。該部門涵蓋Microsoft 365、LinkedIn及Dynamics產品及雲端服務的收入。至於個人運算部門收入為133.71億美元，升6.08%，該部門涵蓋Windows及Xbox等業務。