Meta首季多賺34%　削全年開支預測　CFO：亞洲電商減落廣告

社交媒體Facebook及Instagram母公司Meta截至3月底止首季，收入按年升16%至423.1億美元，好過預期的414億美元；純利按年升35%至166.44億美元；經營溢利175.55億美元，按年增長27%；每股盈利6.43美元，高於預期的5.28美元。Meta行政總裁朱克柏格在周三(4月30日)的業績電話會議向分析員表示，「我們的業務表現非常好，我認為我們有能力應對宏觀經濟的不確定性。」

第二季業績指引方面，財務總監Susan Li預期，第二季收入介乎425億至455億美元，分析員預期為440.3億美元。不過Li補充，該公司已開始看到亞洲電子商務出口商的廣告開支減少，因為美國即將取消中國內地及香港商品的小額豁免(De Minimis)」，目前難以估計次季以至全年表現。

展望全年，預計全年整體開支介乎1,130億至1,180億美元，少過Meta原先估計的1,140億至1,190億美元；集團並上調資本開支預測，由原先估計的600億至650億美元，調高到640億至720億美元，以反映進一步增加在人工智能(AI)基建項目的開支。Meta指，在今年的大部分資本開支將繼續用於核心業務。