SIERRA SEA次輪銷售料收逾4萬票　勢創歷來最高票新盤

資料顯示，該盤目前收票量已打破油塘親海駅於2023年8月創下首輪接獲3.8萬票紀錄，並取而代之成為本港歷來收票量最高的新盤。

發展商指，次輪銷售後將會盡快加推單位，而尚餘單位集中於Aqua Avenue 第1座。毗鄰的西沙GO PARK已經成為港人的後花園，由開幕至今已錄得逾108萬個參觀人次。藝人方力申創辦的游泳學校亦已進駐GO PARK。

為配合項目銷售部署，中原地產於區內亦開設首間項目旗艦專門店。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首輪累積大批向隅客，料本周六再次即日「一Q清枱」機會極大。預期5月有多個大型新盤接連推售，全月一手成交可達2,000宗水平。