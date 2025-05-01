SIERRA SEA次輪銷售料收逾4萬票 勢創歷來最高票新盤
2025年05月01日 15:38
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右為陳漢麟，左為陳永傑。
新盤票王寶座易主。新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，次輪銷售將於周四(1日)晚上8時截票。新地代理執行董事陳漢麟表示，項目截至昨晚已接獲逾3.9萬張入票，近四成票源屬大手客，預計最終可截收逾4萬張入票。按周六次輪以價單形式發售288伙計，暫錄超額認購逾134倍。
資料顯示，該盤目前收票量已打破油塘親海駅於2023年8月創下首輪接獲3.8萬票紀錄，並取而代之成為本港歷來收票量最高的新盤。
發展商指，次輪銷售後將會盡快加推單位，而尚餘單位集中於Aqua Avenue 第1座。毗鄰的西沙GO PARK已經成為港人的後花園，由開幕至今已錄得逾108萬個參觀人次。藝人方力申創辦的游泳學校亦已進駐GO PARK。
為配合項目銷售部署，中原地產於區內亦開設首間項目旗艦專門店。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首輪累積大批向隅客，料本周六再次即日「一Q清枱」機會極大。預期5月有多個大型新盤接連推售，全月一手成交可達2,000宗水平。