復星財富控股夥螞蟻數科探索區塊鏈技術新應用

復星旗下財富管理平台復星財富控股與螞蟻數科達成合作，雙方將以金融產品代幣化為核心，探索區塊鏈技術在現實世界資產(Real World Assets，RWA)數碼化的創新應用。復星財富控股行政總裁程康表示，雙方合作探索金融產品代幣化，預計將為個人投資者提供更靈活、透明的數碼資產配置選擇，並為金融機構客戶提供更合規化、智能化的數碼資產科技解決方案。

他指，全球金融市場加快數碼化轉型，螞蟻數科是行業領先的區塊鏈技術服務提供方，公司以前瞻性戰略，賦能香港RWA代幣化市場發展，透過旗下「星路科技」(Finloop)與「星鏈」(FinChain)的「雙核驅動」組合，分別提供財富管理技術解決方案與合規RWA及區塊鏈基礎設施開發服務，並與各方市場參與者共同建立「底層科技研發-鏈上場景滲透-金融價值輸出」的RWA生態體系。

螞蟻數科區塊鏈業務總裁、螞蟻集團副總裁邊卓群強調，區塊鏈技術正在重新定義資產的價值交換方式，並可以實現資產的透明化和去中心化管理，讓更多人和機構享受到數碼經濟帶來的便利。期待通過雙方合作，為RWA行業建立「技術+金融+生態」的標桿，且催生傳統金融與第三代互聯網(Web 3.0)融合的創新商業模式。