美高梅中國首季經調整EBITDA按年跌5%

上述季績公告續指，截至3月底止季度，美高梅中國收入折合約10.27億美元，按年倒退2.7%。期內，賭場收入折合為8.96億美元，按年跌2.6%，主要是中場業務拖累，中場賭枱投注額折合36.27億美元，按年跌5.1%，中場總贏額折合9.13億美元，按年跌3.89%。管理層表示，上季供應持續增加，美高梅中國在澳門博彩市場的份額為15.7%。

儘管公司宣稱美高梅中國和澳門市場上季穩健，但有投行表示質疑。瑞銀直言對澳門博彩業的看法轉為謹慎，因為預計美國關稅戰會間接拉低需求。

瑞銀分析，回顧疫情前的10年，澳門博彩收入與內地出口高度相關，尤其是珠三角和長三角，因為兩地是澳門主要客源。內地去年出口增長尚有7%，一定程度上解釋了為甚麼去年內地經濟下行壓力持續，澳門中場博彩收入卻仍具有韌性。

然而，澳門賭收與內地出口的高關連度，隨着中美貿易戰升級，正成為博彩行業的陰霾。瑞銀本來估計內地出口持平沒增長，如今已修訂為跌一成，並注意到中場賭收對內地出口的敏感度可能已經上升，事關與出口冷暖相關性更高的貴賓廳賭客戶，正在轉向高端中場。

瑞銀估澳門賭收轉跌2%

瑞銀早前同時調低中國今年經濟增長預測，遂跟手調低澳門今年賭收預測4%，最新的測算是今年會跌2%，亦即終止之前兩年的升勢，濠賭股EBITDA今年將倒退8%。儘管澳門賭收要大跌23%才會抹去濠賭股整體的自由現金流，不太可能發生，但槓桿率更高的賭企或要更長的時間來去槓桿，令估值受壓。

其後美高梅中國自行公布，上季經調整EBITDA按年跌5.46%至23.67億元，主要是澳門美高梅按年跌20.38%及9.02億元所致，抵銷了路氹美獅美高梅的增長。